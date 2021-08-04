18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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Osmaniye’de hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın merkez ilçede olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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