Osmaniye’de 7 yabancı uyruklu yakalandı

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Osmaniye’de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi, uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahçe ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında arazide yürüyerek ilerleyen 7 kişi durduruldu. Yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye Van üzerinden yasa dışı yollarla girdikleri ve kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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