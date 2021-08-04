Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz (2)

TABUTUNA BAYRAK VE MEZUNİYET CÜBBESİ KOYULDU
Kara yoluyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi tören için İstiklal İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu´nun ailesi ve arkadaşları katıldı. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabilirken, Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. Azra´nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Durmuşsofular Köyü Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİK
2021-08-04 11:33:50
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