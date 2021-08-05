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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı

İHA

Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye’de çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı.
Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde meyve sineğiyle mücadele kapsamında turunçgil üretimi yapan 30 çiftçiye 250 dekar alanda kullanılacak meyve sineği tuzağı dağıtımı yapıldı. 43 milyon 600 lira proje bedeli İl Özel İdare bütçesinden karşılanan projede Akdeniz meyve sineğinin yüzde 60 civarında kaybı önlemesi amaçlandı.
İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Örel, “Akdeniz Meyve Sineği 1824 yılından beri varlığı bilinen en önemli meyve zararlılarından birisidir. Çiftçilerimiz narenciye ve diğer meyve bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı kimyasal mücadele yapmaktadırlar. Bitkisel üretimde kalıntının en etkin çözümü biyolojik ve biyoteknik mücadeledir. Bu proje ile çiftçilerimiz, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede biyoteknik mücadelenin daha etkili ve yararlı olduğunu görmüşlerdir. Daha sonraki yıllarda bu alanlardaki mücadele yöntemleri diğer çiftçilerimize de örnek teşkil edecektir” dedi.
Proje bedelinin İl Özel İdare tarafından karşılandığını ifade eden Örel, “Projenin toplam maliyeti 43 milyon 600 TL'dir. Proje toplam tutarının yüzde100'ü Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. Projenin uygulanması ile Akdeniz Meyve Sineğinin narenciye ve diğer meyvelere vermiş olduğu yaklaşık yüzde 60 civarındaki kayıp önlenecektir. Bu yıl il müdürlüğümüz tarafından projesi yapılan biyoteknik mücadele kapsamında bin adet Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama Tuzağı turunçgil üreticilerine verilmek üzere satın alınmıştır. Tamamı Özel İdare bütçesinden karşılanan kitlesel yakalama tuzakları 30 çiftçimiz tarafından 250 dekar alanda kullanacaktır" diye konuştu.
Ziraat Mühendisi Demet Başaran tarafından da üreticilere Akdeniz Meyve Sineği konusunda bilgi verildi.

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