Osmaniye’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

İHA

Osmaniye’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığı tarafından Osmaniye’de görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim programında güvenlik korucularına yönelik vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek, empati kurmak, hoşgörülü olmak, yardımsever ve merhametli olma konularında eğitim verildi. Programda İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan güvenlik koruculuğu isimli kısa tanıtım filmi sunuldu.
Programın açılış konuşmasını yapan Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, “Korucular Daire Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın desteği ve Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla kurulduğumuz 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmeye gayret göstermekteyiz. Bugün Ağustos ayı rakamları itibariyle 56 bin 691 güvenlik, 18 bin 841 gönüllü olmak üzere toplam 75 bin 532 korucumuzun görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen göstermekteyiz. Bu minvalde koruculara verdiğimiz destekler her daim devam edecektir” dedi.
Eğitimin hayırlı olması dileklerinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz ise, “Bütün meslek gruplarında zaman zaman hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimlerde moral, motivasyon ve görev alanımızla ilgili, görevimizi daha iyi yapabilmemiz sağlayacak birçok bilgiyi sunacak bir ortam sağlanıyor. Bu program da sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde, eksiksiz ve kusursuz yapabilmenizi sağlayacak, görevinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak, görevinizi yaparken sıkıntı yaşamamanız, görevinizi daha güvenli yapabilmeniz için çok önemli bilgiler sunacaktır. Bu sunumları dikkatle izlemenizi ve öğrendiklerinizi de meslek hayatınıza uygulamanızı istiyorum. Bunun sizin hayatınızda çok olumlu katkıları olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Güvenlik korucularının gerçek bir vatan bekçisi olduklarını söyleyen Yılmaz, “Güvenlik korucularımızın teröre karşı nasıl kahramanca mücadele verdiklerine bizzat birçok defa şahit oldum. Sizler gerçek bir kahraman, gerçek bir vatan bekçisi, vatan koruyucususunuz. Görevinizin kutsallığının farkında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Kutsal vatan topraklarının korunması çok önemli, siz de hamdolsun bunun bilincindesiniz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı
Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değildir
YEREL HABERLER Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz (2)
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Azra son yolculuğuna uğurlanıyor Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülemdam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
YEREL HABERLER Azra son yolculuğuna uğurlanıyor Antalya’da cinayete ...
Osmaniye’de 7 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 7 yabancı uyruklu yakalandı
18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar ...
Operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu doğaya salındı Osmaniye’de bir evde ele geçirilen nesli tükenmekte olan saka kuşları, Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde bulunan koruma bölgesinde doğaya bırakıldı.
YEREL HABERLER Operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu doğaya ...
Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirten İlker Okatan, "Bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara ...
Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza kesildi Osmaniye’de nesli tükenmekte olan saka kuşlarının ticaretini yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 adet saka kuşu ele geçirildi
YEREL HABERLER Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza ...
Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle ...
Osmaniye’de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de elektrikli bisiklet çalan zanlı ...
Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza