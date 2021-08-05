Osmaniye'de 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Osmaniye’de piyasaya sürülmek istenen 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.Y. isimli şahsın yasa dışı yollarla elde ettiği kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Kent merkezine girdiği sıralarda ekipler tarafından takibe alınan şahıs, otomobiliyle seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek istenen 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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