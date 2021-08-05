Özhaseki: “Sol belediyeler militan bir kadro asla yerli ve milli değiller” “İki senede 19,5 milyar borçlandılar, halada önümüzü kesiyorlar diye ağlamaya devam ediyorlar” “Hem genel hem yerel seçimlerde partimiz şampiyon”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki: “Sol belediyeler militan bir kadro asla yerli ve milli değiller” “İki senede 19,5 milyar borçlandılar, halada önümüzü kesiyorlar diye ağlamaya devam ediyorlar” “Hem genel hem yerel seçimlerde partimiz şampiyon”

İHA

Özhaseki: “Sol belediyeler militan bir kadro asla yerli ve milli değiller” “İki senede 19,5 milyar borçlandılar, halada önümüzü kesiyorlar diye ağlamaya devam ediyorlar” “Hem genel hem yerel seçimlerde partimiz şampiyon”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yerel yönetimlerde 1994 adeta bir milattır. 94 öncesine baktığımız zaman genellikle sol belediyelerde şunu gördük. Militan bir kadro asla yerli ve milli değiller, hizmeti asla düşünmezler. Onların derdi sapkın ideolojilere hizmet etmektir. Su akmazmış umurlarında değil. Çöp dağları birikir patlar insanlar ölür umurlarında bile olmaz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, 1946 yılının Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Özhaseki, “Çünkü çok partili sisteme geçiştir. Yerel yönetimlerde de 1994 adeta bir milattır. 94 öncesine baktığımız zaman genellikle sol belediyelerde şunu gördük. Militan bir kadro asla yerli ve milli değiller, hizmeti asla düşünmezler. Onların derdi sapkın ideolojilere hizmet etmektir. Su akmazmış umurlarında değil. Çöp dağları birikir patlar insanlar ölür umurlarında bile olmaz. Buna kendi şehrim Kayseri’de de, Ankara’da da, İstanbul’da da şahitlik etmiş bir arkadaşınızım. Benim belediye başkanlığı yaptığım yerde büyükşehiri biz soldan teslim aldık. Manzara aynen şuydu. Şehrin ortasından bir yol gidiyor. Bir taraf sol mafyada bir taraf sağ mafyada. Şehrin yüzde 6570’ine yakın yerde alt yapı yok. Gecekondu tamamıyla. 67 tane park var işgalli mafya işgalinde. Belediye ihalelerine sadece mafya giriyor. İhaleleri onlar alıyor sağa sola onlar dağıtıyorlar. Belediye borçlu sanayiden gidip iki tane lastik alacak hatırları yok. İki lastik alamazlar büyükşehir belediyesi olarak. Böyle bir ortam. Militan bir kadro, çoğu da örgüt üyesi çıktı zaten. Onlarda hizmeti asla düşünmezlerdi” dedi.

“Hem genel hem yerel seçimlerde partimiz şampiyon”
Mazeret üretmeden sürekli hizmet ettiklerini söyleyen Özhaseki, “Biz 94’te İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız sonra Anadolu’da da birçok ilde bizler iş başına gelirken hep şunu söyledik. Bizler hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. İnsanların dinine, imanına, ırkına ve mezhebine bakmayacağız madem bir toplumda yaşıyoruz herkese hizmet etmek bizim görevimiz. Biz böyle başladık. Gerçekten de sözümüzü tuttuk. Hizmet ettik. Mazeret üretmedik. 28 Şubat süreçlerinde dahi envayi çeşit zorluk çıkardıkları halde hizmet etmeye devam ettik. Çok şükür başarılı olduk. İnsanlar öbür seçim geldi bizi desteklediler. Diğer seçim geldi yine desteklediler. Neden, çünkü deli gibi çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok. Şeffaflık var. Sonra bütçenin o dibinde delik veren yerleri tuttuk su biriktiği gibi para birikti, bütçe birikti onla da hizmet ettik. Kaçakları da engelledik. Vatandaşta bunu gördü zaten. Gönül belediyeciliğini ilke edindik. Onların artık duasını alarak hizmet etmek artık bizim birinci görevimiz. Biz böyle gayret ettiğimiz için zaten dört tane yerel seçim atlattık dördünde de AK Parti birinci partiyiz. Partimizin girdiği hem yerel de hem de genel seçimlerde birinci partiyiz. Şampiyonuz” diye konuştu.

“İki senede 19,5 milyar borçlandılar, halada önümüzü kesiyorlar diye ağlamaya devam ediyorlar”
“Seçim öncesinde biz işçi çıkarmayacağız emekçinin hakkını koruyacağız bir tek gariban işçiyi işten atan namussuzdur şerefsizdir dediler“ diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:
“Karşınızda bir yapı var. Belediyeler açısından söyleyecek olursak bu yapının yapmaya çalıştığı tek şey algı operasyonu. Son yılların konuşulan sözü bu algı, nedir bu algı. İğren. Bir kelimedir. Algı operasyonu yalan demek üç kağıt demek. Olmayanı olmuş gibi göstermek emek. Normal ve karakterli bir insanın asla yağmayacağı şeylerdir. Fakat Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin birinci mahareti bu. Gerek seçim öncesi gerekse sonrasında algı operasyonlarıyla devam ediyorlar. Seçim öncesinde bir mağduriyet edebiyatı seçimeler geçti Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde aynı operasyon devam ediyor. Önce başladılar. AK Partililer bizim önümüzü kesiyor. Nerde kesmişiz arkadaşlar. Hangi hayırlı işi yapıyordunuz da mani olduk. İstanbul’da 2 ay öncesinde aldığım rakam 2 bin 179 karar gelmiş meclise yüzde 98’ine evet demişiz. Yüzde 2’sine sadece hayır demişiz. Onlarda ya yeşil alanı talan ediyorlar ya da evrak dahi hazırlayamamışlar bilmiyorlar zaten böyle şeyler olmaz deyip gönderdiğimiz yeniden hazırlanıp dersinize çalışın gelin diye gönderdiğimiz işler. Ankara’da aynısı. Yine başlıyorlar. AK Parti önümüzü kesiyor. Nerden kesiyoruz kardeşim. Borçlanma istiyorsunuz veriyoruz. İller Bankası’ndan bir kuruş dahi bunlara farklı gitmiyor. İstanbul’da 25 sene boyunca bizim misyonumuza ait arkadaşların borçlanma miktarı 2 milyar TL’dir. Peki bunlar. İki senede 19,5 Milyar borçlanma aldılar. Halada önümüzü kesiyorlar diye ağlamaya devam ediyorlar. Seçim öncesinde biz işçi çıkarmayacağız emekçinin hakkını koruyacağız bir tek gariban işçiyi işten atan affedersiniz namussuzdur şerefsizdir dediler, Genel Başkanları dahil. Ne oldu peki, İstanbul’da 12 bin kişiyi işten attılar. Gariban emekçi insanları insan Allah’tan korkar ya. Hani onu atan namussuz şerefsiz oluyordu. Niye attınız. Nasıl atarsınız ya ekmeğinde insanlar o ekmek vermediğiniz adam akşam aç. Allah’tan korkun ama kıydılar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Osmaniye’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim
Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıtıldı
Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değildir
YEREL HABERLER Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz (2)
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarmaz
YEREL HABERLER Azra'nın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezasından ...
Azra son yolculuğuna uğurlanıyor Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülemdam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
YEREL HABERLER Azra son yolculuğuna uğurlanıyor Antalya’da cinayete ...
Osmaniye’de 7 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 7 yabancı uyruklu yakalandı
18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar ...
Operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu doğaya salındı Osmaniye’de bir evde ele geçirilen nesli tükenmekte olan saka kuşları, Kırmıtlı Kuş Cenneti’nde bulunan koruma bölgesinde doğaya bırakıldı.
YEREL HABERLER Operasyonda ele geçirilen 120 adet saka kuşu doğaya ...
Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirten İlker Okatan, "Bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Azra’nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara ...
Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza kesildi Osmaniye’de nesli tükenmekte olan saka kuşlarının ticaretini yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 adet saka kuşu ele geçirildi
YEREL HABERLER Saka kuşu ticaretine 120 bin lira ceza ...
Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle ...
Osmaniye’de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de elektrikli bisiklet çalan zanlı ...
Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beslenmesi yasak saka kuşu satışına 120 bin lira ceza