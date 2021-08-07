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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İHA

4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Osmaniye’de kamu malına zarar verme ve hırsızlık suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı kamu malına zarar verme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ile konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahsın merkez ilçede olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan C.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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