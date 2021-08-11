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Osmaniye’deki orman yangınında yanan evlerin yapımına başlanacak Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan ve 3 gün sonra söndürülen orman yangınında evleri yanan vatandaşlara müjdeli haber Vali Erdinç Yılmaz’dan geldi

İHA

Osmaniye’deki orman yangınında yanan evlerin yapımına başlanacak Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan ve 3 gün sonra söndürülen orman yangınında evleri yanan vatandaşlara müjdeli haber Vali Erdinç Yılmaz’dan geldi

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayıp yaklaşık 3 gün sonunda tamamen söndürülen orman yangınında evleri yanan vatandaşlara müjdeli haber Vali Erdinç Yılmaz’dan geldi. Evleri yanan aileleri ziyaret eden Vali Yılmaz, yanan evlerin yapımına birkaç gün içerisinde başlanılacağını söyledi.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi’nde 28 Temmuz günü saat 15.15’te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alanı etkisi altına almıştı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin canla başla müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınıp tamamen söndürülmüştü. Soğutma çalışması tamamlanan bölgede yangından dolayı zarar gören ve yanan evlerin çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, müjdeli haberi evleri yanan vatandaşlarla paylaştı. Yeni evlerin yapımına birkaç gün içerisinde başlanılacağını ifade eden Vali Yılmaz, valilik koordinesinde zarar gören bütün vatandaşların zararlarının karşılanacağını söyledi.
Vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması, evleri yanan vatandaşlarımızın evlerinin yapılması hususundaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah, birkaç gün içerisinde yanan evlerin yapımına başlayacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hamdolsun, yangının söndürülmesinde muhteşem bir başarı muhteşem bir müdahale gerçekleştirildi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz vatandaşlarımıza hemen elini uzattı. Valiliğimiz koordinesinde zarar gören bütün vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyoruz ve karşılayacağız” diye konuştu.
Vali Erdinç Yılmaz’a AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, İl Defterdarı Emin Temiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Örel ile Kadirli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Semercioğlu eşlik etti.

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