Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de kadınları fuhşa zorladığı ve yer temininde bulunduğu iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu kentte kadınları fuhşa zorladığı, yer temini ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. 6 şüpheli, önceki gün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2021-08-11 21:27:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.