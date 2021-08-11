Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de kadınları fuhşa zorladığı ve yer temininde bulunduğu iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu kentte kadınları fuhşa zorladığı, yer temini ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. 6 şüpheli, önceki gün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2021-08-11 21:27:50
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