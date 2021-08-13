Yangından yaralı kurtulan güvercin, tedaviye alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´deki orman yangınlarında, baş kısmında yanık oluşan güvercin, hayvanseverler tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli mevkisine kadar yayılan, 4 günlük çalışmayla söndürülen orman yangınlarında, yaban hayvanları da zarar gördü. Yangın bölgesinde çalışma yapan hayvanseverler, buldukları baş kısmında yanık oluşan güvercini Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne götürdü. Antibiyotik tedavisi uygulanan kuş, daha sonra yoğun bakım ünitesine konuldu.
Güvercinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Geldiğinde neredeyse baş derisi yoktu. Hemen bölgeye antibiyotik uyguladık. Şu an için yoğun bakım ünitesine koyduk. Isı ve nem ayarlarını uyguladık. Biz buradaki canlara, sizlerin destekleriyle yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Osmaniye, Marmaris, Bodrum, Milas, Manavgat ve son olarak da Çine´de çıkan orman yangınları sonrasında birçok teknik ekip ve donanımla sahadayız" dedi.
Laçinbala, yaralı güvercinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-08-13 11:36:48
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