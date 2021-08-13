Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kadirli ilçesinde bugün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat aralıksız yağan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Cemalpaşa Mahallesi KadirliSumbas ilçesi yolu üzerinde yol yapım çalışmaları sürdüğü için yola giren bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çamur yoldan çıkarılan araçlar çekici ile götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.