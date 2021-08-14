Almanya´da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye´de toprağa verildi



İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (OSMANİYE), (DHA)ALMANYA´da uzun süredir tedavi gördüğü kanser hasatlığına yenik düşen Medine Neslihan Açıkkol´un (18) cenazesi, vasiyeti üzerine Türkiye´ye getirilip, Osmaniye'de babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Almanya´da yaşayan Açıkkol ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Medine Neslihan, geçen hafta uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Ölmeden önce yakınlarına, "Beni babamın mezarının yanına, Türkiye´ye götürün ve orada gömün" diye vasiyet eden genç kızın son isteği yerine getirildi. Bunun üzerine genç kızın cenazesi, önce Almanya´dan havayoluyla İstanbul´a, buradan da bugün sabah saatlerinde Adana'ya getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, defnedilmek üzere Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine götürüldü.

Medine'nin cenazesi Garipler Mezarlığı´nda dedesi tarafından yaptırılan Gasilhane´de yıkandıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından 2006 yılında yaşamını yitiren babasının mezarının yanında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2021-08-14 15:27:41



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