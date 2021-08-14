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Otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bariyere çarpıp şarampe devrilen otomobilin sürücüsü Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yüksek yaşamını yitirdi, yakınları Medine Baytak ise yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında OsmaniyeGaziantep D400 karayolu Kırıklı köyü mevkisinde meydana geldi. Hasanbeyli´deki yayla evlerine gitmek üzere yola çıkan Ayşenur Yeksek yönetimindeki 80 AY 708 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yokuş aşağı geriye doğru hareket eden otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi. Öndeki başka bir araçla giden yakınları, durumu fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Medine Baytak ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-08-14 17:06:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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