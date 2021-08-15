Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi

Osmaniye’de asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 5 farklı şahıstan 5 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 5 kişide gözaltına alındı.

Ayrıca uygulamalarda araması olan 8 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 2’si tutuklandı.

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