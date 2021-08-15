50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan S.P. (15), yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-08-15 10:43:47



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