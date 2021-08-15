Poşet içerisinde ölüme terk edilen yavru kedi çocuklar sayesinde kurtuldu Osmaniye’de çocukların ağzı bağlı poşet içerisinde buldukları yavru kedi tedavi altına alındı

Osmaniye’de çalılıkların arkasından gelen kedi sesini duyan çocuklar gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Ağzı bağlı poşet içerisinde havasızlıktan ölmek üzere olan yavru kediyi gören çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Poşet içerisinden kurtarılan yavru kedi HAYTAP Tedavi Merkezi’ne götürülerek veteriner hekim tarafından tedavisi yapıldı.

Osmaniye merkez Karaçay Mahallesi’nde okuldan dönen çocuklar çalılıklar arkasında gelen yavru kedi sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden çocuklar ağzı bağlı bir poşet içerinde havasızlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan yavru kedi buldular. Ailelerine haber veren çocuklar, kediye su ve yiyecek verdikten sonra bu durum sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Paylaşımı fark eden HAYTAP il temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, duruma kayıtsız kalmadı. Kediyi aileden teslim alan Laçinbala, tedavi merkezinde yavru kediyi tedavi altına aldı.

Kedinin sağlık durumuyla ilgili veren Veteriner Hekim Ali Laçinbala, “Bu yavruyu poşet içerisine bağlayıp atmışlar. Çocuklar okuldan gelirken, çalılıklardan bir ses duymuşlar ve ardından poşeti fark etmişler. Poşetin içerisinden çıkartıldığında kedi kan ter içerisindeydi. Bu canlıların ter bezi yok ve bu kedimizin de kan ter içinde kalmasının tek sebebi saatlerce 40 derece sıcaklıkta nefes yoluyla kapalı alana maruz kalması gerekiyor. Allah'tan çok uzun bir süre poşet içerisinde kalmamış, çok şükür kurtardık. Bir aylık erkek bir kedimiz. HAYTAP Tedavi Merkezi olarak sahiplendik, artık bizim himayemizde. Şu anda sağlık durumu iyi. Ultrason cihazı ile yapmış olduğumuz muayene sonrasında böbreklerinde de bir problem yok. Erken müdahaleden dolayı bu canımız kurtuldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.