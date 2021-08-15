15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İHA

15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de 4 ayrı adresten motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken 15 yaşındaki şahsın 50 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Dervişli köyünde meydana gelen 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayı meydana geldi. Adreslerden 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisikletin çalındığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çağlı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamaralarını incelemeye alan ekipler motosiklet ve bisikletleri çalan şahsın 28’i hırsızlık olmak üzere toplamda 50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki S.P. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için saha çalışmalarına başlayan ekipler, fiziki takibe alınan S.P.’yi motosikleti ile kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamaca sonunda yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği çocuk mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı
Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 tabanca ele geçirildi
Otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, bariyere çarpıp, şarampole devrildi: 2 ölü, ...
Osmaniye’deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye’de rampada durduğu esnada otomobilin geriye kaçarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada anne ve kızı hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye’deki feci kazada anne ve kızı hayatını ...
Almanya´da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye´de toprağa verildi
YEREL HABERLER Almanya´da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine ...
16 yaşındaki kızı zorla kaçıran zanlı yakalandı Gözaltına alınan Musa Ç. adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kızı zorla kaçıran zanlı ...
Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bir adımla faciadan kurtulduğu anlar kamerada
YEREL HABERLER Bir adımla faciadan kurtulduğu anlar kamerada
Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness rekorlar kitabına giren ancak 2010 yılında bu unvanını kaptıran, şu anda da Türkiye’nin en kısa boylu kadını olan 32 yaşındaki Elif Kocaman, yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol ...
Yangından yaralı kurtulan güvercin, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yangından yaralı kurtulan güvercin, tedaviye alındı
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.