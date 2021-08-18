Aslantaş Barajı’nda korkutan kuraklık manzarası Korkutan kuraklık manzarasıyla drone ile havadan görüntülenen Aslantaş Barajı’nda suların çekildiği alanlarda oluşan çatlamalar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi Aslantaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 74 seviyelerinden yüzde 53 seviyelerine geriledi

Osmaniye’de Aslantaş Barajı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini aldı. Tarımsal faaliyetlerde de kullanılan baraj suyu, geçen yıla oranla yüzde 21 düşüş kaydederken drone ile görüntülenen alanlarda oluşan çatlamalar ise kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye’de baş gösteren kuraklık mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı nasibini aldı. Tarımsal sulamada önemli bir kaynak olan Aslantaş Barajı’nda su seviyesinin yüzde 50’lilere gerilemesi ile suların çekildiği topraklarda oluşan çatlamalar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Geçen yıl TemmuzAğustos aylarında yaklaşık 1 Milyar 235 Milyon metreküp su oranı ile yüzde 74 doluluk oranına sahip olan Aslantaş Barajı’nda bu yıl su oranı 896 Milyon metreküpe doluluk oranı ise yüzde 53 seviyelerine geriledi. Korkutan kuraklık manzarasıyla drone ile havadan görüntülenen Aslantaş Barajı’nda bir yıl içerisinde doluluk oranı yüzde 21 seviyelerinde düşüş yaşadı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı toprakların çatladığını ve bitkilerin kuruduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, önümüzdeki günlerde yağmurun yağmaması ile kuraklıkların daha da artarak devam edeceğini söyledi.

Öte yandan bir yıl içerisinde Berke Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97’den 75’e, Kalecik Barajı’nın doluluk oranı yüzde 57’den 48’e ve Mehmetli Barajı’nın doluluk oranı yüzde 37’den 30’a düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.