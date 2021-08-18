Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.O. (45), çıkarıldığı mahkece tutuklandı.
İlçede dün T.M. isimli kadın, polise gidip M.O. isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkaraldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2021-08-18 23:51:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.