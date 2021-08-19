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Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi Osmaniye’de bir evin bahçesine hırsızlık amacıyla giren şahıslar adım adım gezdikleri bahçede çalacak bir şey bulamayınca çim biçme makasını çaldılar

İHA

Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi Osmaniye’de bir evin bahçesine hırsızlık amacıyla giren şahıslar adım adım gezdikleri bahçede çalacak bir şey bulamayınca çim biçme makasını çaldılar

Osmaniye’de bir evin bahçesine hırsızlık amacıyla giren iki şahıstan birinin güvenlik kamerasını fark etmesi üzerine yaptığı hareket tebessüm ettirdi. Bahçeyi adım adım gezen hırsızlık şüphelisi şahıslar çalacak bir şey bulamayınca da çim biçme makasını çaldı.
Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden bir aile sabah saatlerinde bahçelerine indiklerinde bazı eşyaların yerlerinin değiştiğini fark etti. Bunun üzerine evlerinde bulunan güvenlik kamerasını kontrol eden aile iki şahsın bahçede dolaştığını ve çim biçme makasını çaldığını gördüler. Şahıslardan şikayetçi olan aile durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı adrese Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık amacıyla giren şahıslardan birisinin daha önceden 26 adet çeşitli suçlara karışan A.K. olduğunu tespit ederken, diğer şahsın ise 20 suç kaydı olan Ö.M.Ö. olduğunu belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları kısa sürede gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık amacıyla evin bahçesine giren şahıslardan birisinin kamerayı fark etmesi üzerine kendisini geri çekip eliyle yüzünü kapattıktan sonra kameranın önünden geçmesi tebessüm ettirdi. Ardından güvenlik kameralarına aldırış etmeyen şahısların bahçeyi adım adım gezerek çalacak bir şeyler araması dikkatlerden kaçmadı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlık şüphelisi şahısların elleri boş dönmemek için bahçede bulunan çim biçme makasını çaldıkları görüldü. Ayrıca şahısların daha önceden elektrikli bisiklet çaldıkları da öğrenildi.

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