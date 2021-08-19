Hırsızlık şüphelisi, kamerayı fark edince eliyle yüzünü kapatmaya çalışmış



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, girdikleri evin bahçesinden elektrikli bisiklet ve çim biçme makası çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, güvenlik kamerasını görünce geri çekilip, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstiklal Mahallesi'nde oturan aile, sabah bahçelerine indiklerinde bazı eşyaların yerlerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen aile, 2 kişinin bahçede dolaştığını fark edip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kayıtları izleyen polis, şüphelilerin çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan A.K. (21) ve 20 suçtan kaydı olan Ö.M.Ö. (20) olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelileri, fiziki takibin ardından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Evin bahçesine girip, elektrikli bisiklet ve çim biçme makası çalan şüphelilerden cerrahi maskelinin, güvenlik kamerasını fark edince geri çekilip, yüzünü eliyle kapatmaya çalışması da kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-08-19 11:09:55



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