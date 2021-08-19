3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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Osmaniye’de yağma suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı yağma suçundan hakkında 3 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın Kadirli ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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