Tarladan mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahsılar adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarladan yaklaşık 500 kilo mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir çiftçi, tarladaki mısırların bir kısmının toplandığını fark etti. Mısırların çalındığını düşünen çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı tarlaya ekipler sevk edildi. Çalınan mısırların bulunması için çalışma başlatan ekipler şahısların H.K., M.G., T.G. ve M.G. oluğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.