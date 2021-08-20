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Biri gözcülük yaptı, diğeri elektrikli bisikleti çaldı Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halinde duran elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Biri gözcülük yaptı, diğeri elektrikli bisikleti çaldı Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halinde duran elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

Osmaniye’de bir evin bahçesinde park halinde duran elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ağustos günü Mimar Sinan Mahallesi'nde evin bahçesinden elektrikli bisiklet çalındı. Bisiklet sahibi hırsızlık olayıyla ilgili Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler izledikleri görüntülerde bir şahsın gözcülük yaptığını diğer şahsın da evin bahçesine girerek elektrikli bisikleti çaldığını gördü. Bisikleti çalan şahısların 10 suç kaydı olan A.Ş. diğerinin de 48 suç kaydı bulunan G.A. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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