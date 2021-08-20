Biri elektrikli bisikleti çaldı, diğeri gözcülük yaptı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMAİYE´de iki kişinin evin bahçesindeki elektrikli bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de elektrikli bisikleti çaldığı görüldü.
Olay, 9 Ağustos günü Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kalktığında evinin bahçesine park ettiği elektrikli bisikletini göremeyen kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve izlenen güvenlik kamerası görüntüleri sonrası şüphelilerin çeşitli suçlardan 10 kaydı bulunan A.Ş. (17) ile 48 suç kaydı olan G.A. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüphelinin adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de elektrikli bisikleti çaldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-08-20 11:14:19
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