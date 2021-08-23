Evinin bahçesinde ölü bulundu

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Sadettin Hazar (52), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çaygeçit köyünde evli ve bir çocuk babası Sadettin Hazar'ı, komşuları evinin yanında baygın halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Hazar'ın öldüğünü belirlerken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Sadettin Hazar'ın 2'nci kattaki evine çıkarken merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-08-23 12:57:14



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