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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alan içerisinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Radar mevkisi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan yangın sonrası alanda soğutma çalışmaları başlatılırken yangında yaklaşık 5 dönüm fıstık çamının zarar gördüğü öğrenildi.

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