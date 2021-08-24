Çaldı, kendisine malzemeleri nereden aldığını soran kişiyle tartıştı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de T.D. (38), çaldıklarını el arabasıyla taşırken kendisine malzemeleri nereden aldığını soran kişiyle tartıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tartışmanın ardından malzemeleri alıp uzaklaşan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstiklal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, yapılan saha çalışmasının ardından, şüphelinin daha önce 17 ayrı suçtan kaydı bulunan T.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yaptığı sırada kendisine malzemeleri nereden aldığını soran kişiyle tartışan şüphelinin, tüm uğraşlara rağmen, çaldıklarını alıp götürdüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-08-24 14:56:47



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