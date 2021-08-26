Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, aşı olmamakta direnenlerin koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini belirterek, "Osmaniyeli hemşerilerime, koronavirüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Fakıuşağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde vaka sayısının yükseldiğini belirterek, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini ve koronavirüsle mücadelede aşı olmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

`AŞI OLMADIKLARI İÇİN PİŞMANLAR´

Denetimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs bitene kadar tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmemiz ve ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşılarını bir an önce olmaları çok önemli. Bu mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uymamız gerekiyor. Aşı olmamakta direnen vatandaşlarımızın daha sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle Osmaniyeli hemşerilerime, koronavirüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizi bu şekilde sürdürüp inşallah en iyi şekilde sonuçlandıralım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-08-26 10:43:16



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