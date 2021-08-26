Vali bu sözlerle uyardı: "Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor ama geç kalınmış oluyor"

Covid19 tablosunda yüzde 79,5 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen ancak vaka sayısının artmaya başladığı Osmaniye’de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Aşı olmamakta direnen vatandaşlarımızın daha sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki geç kalınmış olunuyor" diyerek uyardı.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında 100 binde 116,09 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini alan Osmaniye’de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 130,16 oranla vaka sayılarında yükseliş devam etti. Salgınla mücadelede düşük riskli iller arasında olan kentte son haftalarda vaka sayısının artması üzerine Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Hem bilgilendirme yapan hem de uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, vatandaşların korona virüse yakalanmadan mutlaka aşı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Bakanlık ile bilim kurulunun önerilerine uyulması gerektiğine vurgu yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Korona virüs bitene kadar tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmemiz ve ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşılarını bir an önce olmaları çok önemli. Bu mücadelede Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulunun önerilerine uymamız gerekiyor. Aşı olmamakta direnen vatandaşlarımızın daha sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki geç kalınmış olunuyor" dedi.

Osmaniyeli hemşerilerinden korona virüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmalarını isteyen Yılmaz, "Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Korona virüsle mücadelemizi bu şekilde sürdürüp inşallah en iyi şekilde sonuçlandıralım” diyerek aşı olma çağrısında bulundu.

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