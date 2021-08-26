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“Hırsız zili çalmaz” sözü Osmaniye’de yalan oldu Osmaniye’de bir apartmanda bulunan dairelerin zillerini rastgele çaldıktan sonra açılan kapıdan giren hırsızlık şüphelisi park halindeki bisikleti çaldı

İHA

“Hırsız zili çalmaz” sözü Osmaniye’de yalan oldu Osmaniye’de bir apartmanda bulunan dairelerin zillerini rastgele çaldıktan sonra açılan kapıdan giren hırsızlık şüphelisi park halindeki bisikleti çaldı

Osmaniye’de bir apartmanda bulunan dairelerin zillerini rastgele çaldıktan sonra açılan kapıdan içeriye giren hırsızlık şüphelisi, park halindeki bisikleti saniyeler içinde çaldı. Bisiklet hırsızlığı “Hırsız zili çalmaz” sözünü çürütürken hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda ikamet eden bir vatandaş bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bisikletinin çalındığını düşünen vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı adrese Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bisikleti çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan A.B. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

“Hırsız zili çalmaz” sözünü çürüttü
Görüntülerde apartmanın önüne gelen A.B. isimli şahsın kapının kilitli olduğunu fark edince farklı bir yönteme başvurduğu görüldü. Apartmanın giriş kapısının açılması için dairelerin ziline basan şahıs kapının açılmasıyla birlikte saniyeler içerisinde park halinde duran bisikleti çaldı. Hırsızlık şüphelisi şahsın bu davranışı ise “Hırsız zili çalmaz” sözünü çürüttü.

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