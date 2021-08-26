Türkiye’nin en kısa boylu kadınının yol isteğini Osmaniye Valisi yerine getirdi İHA’nın haberi ses getirdi, Elif artık asfalt yolda rahatça yürüyebilecek Yolun yapılmasının ardından Vali Yılmaz, Elif Kocaman’ı köyünde ziyaret etti

Türkiye’nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman'ın yol hayalini Osmaniye Valisi gerçeğe dönüştürdü. 32 yaşındaki Elif Kocaman'ın yaşadığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyü yolunu asfalt kaplatan Vali Erdinç Yılmaz, Elif Kocaman'ı da köyünde ziyaret etti.

Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi. Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a bu rekoru kaptırdı. Halen Türkiye’nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı yer olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki stabilize yolun yapılmasını istemişti. Elif’in bu isteğine dair haberin yayınlanmasının ardından, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın talimatıyla Elif’in evine giden yol asfaltlandı. Yolun yapılmasının ardından Vali Yılmaz Elif Kocaman’ı köyünde ziyaret etti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ziyarette yaptığı açıklamada, “Bu yolun stabilize olduğu ve Elif’in bu yolda yürümekte zorlandığını öğrendik. Bunu duyar duymaz harekete geçtik ve yolu yaptırdık. Elif bugün çok mutlu oldu. Elif’in mutlu olması da bizi mutlu etti” dedi.

Elif Kocaman ise yol isteğini yerine getiren Osmaniye Valisine ve Kadirli Kaymakamına teşekkür etti.

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