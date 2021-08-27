Doktoru gözaltına aldıran cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi Osmaniye Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada “Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’i kendisini muayene etmediği iddiasıyla gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada “delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesinde daha önceden farklı bir doktora muayene olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. 12 Nisan 2021 tarihinde yine aynı doktora muayene olmak için randevulu olarak hastaneye geldi. Ancak doktorun izinli olmasından dolayı Savcı Mehmet B., Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. İddiaya göre, kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen Doktor Kemal Gökhan Günel’i gözaltına aldırdı. Aynı gün şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Günel serbest bırakılmıştı.

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu. Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Ardından Savcı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

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