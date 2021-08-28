Motosikletle otomobil jantı ve lastiği çalan şüpheli yakalandı

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Osmaniye’de bir iş yerinden otomobil jantı ve lastiği çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen bir şahsın 4 adet otomobil jantı ile 2 adet otomobil lastiği çaldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştiren şahsın daha öncen 13 ayrı suç kaydı bulunan A.B. olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şahsı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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