Osmaniye’de kablo hırsızları yakalandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Osmaniye’de piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan kabloları çalan hırsızlık şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Raufbey Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kameraları inceledi. Görüntülerden kabloları çalan şahısların daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.L., F.K. ve G.O. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar saklandıkları adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada kablolar da ele geçirildi.

Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 80 bin lira olduğu öğrenilirken, hırsızlık şüphelisi şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.