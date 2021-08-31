Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde köprüden dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Onur Kılıç idaresindeki 01 ET 03 plakalı otomobil Yeşilova Mahallesi Şehit Asker Ahmet Metlioğlu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kazada sürücü Onur Kılıç ve otomobilde bulunan Nurettin Bozaslan ile Cemal Kaan Bozaslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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