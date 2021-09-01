Valizdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Poyraz' buldu

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste narkotik köpeği `Poyraz´ ile yaptığı aramada bir yolcunun valizinde 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında Bingöl´den gelip Adana yönüne giden yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta narkotik köpeği Poyraz ile arama yapıldı. Poyraz, H.K. isimli yolcunun çantasına tepki verdi. Çantada yapılan aramada, 39 parça halinde 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. H.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-09-01 11:52:05



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