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Aşılama oranının yüzde 83’lere ulaştığı Osmaniye’de korona virüs denetimi Vali Erdinç Yılmaz korona virüse yakalananların yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi

İHA

Aşılama oranının yüzde 83’lere ulaştığı Osmaniye’de korona virüs denetimi Vali Erdinç Yılmaz korona virüse yakalananların yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi

Sağlık Bakanlığınca günlük olarak açılanan Covid19 haritasında yüzde 82,9 aşılama oranıyla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimler, ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre, korona virüs haritasında 100 binde 118,13 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de, Covid19 tablosunda aşılama oranı yüzde 82,9'a ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, aşının önemine dikkat çekerek korona virüse yakalananların yüzde 80’inin aşısız kişiler olduğunu söyledi.
Korona virüsten hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi başarıyla sonuçlandırabilmek için mutlaka tedbirlere uymalıyız ve aşı olmalıyız. İstatistikler gösteriyor ki korona virüse yakalananların yüzde 80’i aşı olmayanlar, yüzde 20’si de tek doz aşı olanlar. Korona virüsten etkilenenler içinde aşısını tamamlayanlar çok çok az. Hayatını kaybedenlerin çok büyük bir kısmı maalesef aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımız. Bu sonuçlar, bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Osmaniyeli hemşerilerime tedbirlere uymaya devam etmemiz ve bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini, aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımızın da bir an önce aşı süreçlerini tamamlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.
Korona virüs denetimlerinde Vali Erdinç Yılmaz’a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.

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