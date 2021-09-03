Osmaniye’de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, KadirliOsmaniye karayolu üzerinde seyir halinde olan saman balyası yüklü tırda, Sakarcalık köyü civarında saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Tırın dorse bölümünde çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tır yangını dolayısıyla bir süre kapanan KadirliOsmaniye karayolu yanan tırın yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı

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