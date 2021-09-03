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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatay’da toprağa verilecek

İHA

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatay’da toprağa verilecek

Osmaniye’de kaza yapıp takla atan araçta sıkıştığı yerde yanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Murat Türker Ege, Hatay’ın Yayladağ ilçesinde toprağa verilecek.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde KadirliOsmaniye yolu üzeri Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesinde Kadirli’den Osmaniye’ye doğru seyir halinde olan 01 AU 336 plakalı otomobil önce kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı, daha sonra yanmaya başladı. Otomobil içerisinde sıkışan 16 yaşındaki Murat Türker Ege isimli lise öğrencisi genç yanarak feci şekilde can verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri hayatını kaybeden gencin cesedini araçtan çıkardı. Cumhuriyet savcısını olay yerinde yaptığı incelemenin ardından lise öğrencisi Murat Türker Ege’nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane morgunda otopsisi yapılan Murat Türker Ege'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Ege'nin cenazesi, güvenlik görevlisi babası Mehmet Ege'nin memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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