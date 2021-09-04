Osmaniye’de çiftçilere 4 bin adet zeytin kasası dağıtıldı

Osmaniye’de zeytin hasadında plastik kasa kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla 133 çiftçiye yüzde 50 hibeli 4 bin adet zeytin kasası dağıtıldı.

Çukurova’da zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye’de zeytin hasadında plastik kasa kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanan 4 bin adet zeytin kasası 133 çiftçiye düzenlenen programla dağıtıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, toplamda 133 çiftçinin hibe programında yararlandığını söyledi.

Gelecek yıl içerisinde ilçelerdeki çiftçilere de kasa desteklerinde bulunacaklarını ifade eden Bulut, “Osmaniye merkez köylerden her bir çiftçiye 30 adet olmak üzere 133 çiftçiye toplam 4 bin adet plastik kasa dağıtımı yapılarak zeytin üretiminde hasat sırasında ve sonrasında plastik kasa kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ilçelerimizdeki üreticilerimize de dağıtılmasını planlıyoruz. Proje ile hasat edilen zeytinler plastik kasalarda ezilmeyecek şekilde üst üste gelerek istiflenecek, hava almaya imkân veren ve taneye zarar vermeyen, bozulmalarına engel olan kafesli ve delikli plastik kasalar içerisinde fabrikaya ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca projenin uygulanması ile birlikte köylerimizde zeytinlerin daha sağlıklı, kalite değeri daha yüksek ve ekonomik değeri daha fazla olacak şekilde üretilmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Vali Erdinç Yılmaz ise, üreticilere bol bereketli kazançlar diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen dağıtım törenine Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, siyasi parti temsilcileri ve zeytin üreticileri katıldı.

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