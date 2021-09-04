Osmaniye’de 52 ton mısır çalan şahıs yakalandı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 45 dönüm tarladan 52 ton mısır çalan hırsızlık şüphelisi şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir vatandaş 45 dönüm tarla üzerine ekmiş olduğu mısırların toplandığını fark etti. Mısırların çalındığı üzerine duran çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye ekipler sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştiren şahsın bulunması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan fiziki takibin ardından İ.B. isimli şahsı mısırları satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan İ.B. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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