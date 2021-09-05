Park halindeki otomobilden yükselen duman paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobilden yükselen duman paniğe neden oldu

İHA

Park halindeki otomobilden yükselen duman paniğe neden oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde park halinde olan 80 DS 142 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobilin duman çıkan motor kısmına müdahale etti. Motor kısmında çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürülürken dumanların yükselmesi nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Dumanların elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken aracın motor kısmı kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali bu sözlerle uyardı Osmaniye Valisi Yılmaz: "Son pişmanlık fayda etmiyor, aşı olmayanların hayatlarını kaybettiklerine şahit oluyoruz”
YEREL HABERLER Vali bu sözlerle uyardı Osmaniye Valisi Yılmaz: "Son ...
Osmaniye’de iş yerinden kablo çalan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iş yerinden kablo çalan şahıslar ...
Osmaniye'de ruhsatsız 5 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de ruhsatsız 5 silah ele geçirildi
Osmaniye’de 52 ton mısır çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 52 ton mısır çalan şahıs yakalandı
Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları evinde ziyaret ediyor, dertlerini dinliyor Yılmaz, göreve başladığı ilk zamanlardan itibaren geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları evinde ziyaret ...
Osmaniye’de çiftçilere 4 bin adet zeytin kasası dağıtıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de çiftçilere 4 bin adet zeytin kasası ...
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: ...
Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatay’da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hatay’da ...
Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı faciayla bitti Kullandığı araçta kaza yapıp yanarak feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Direksiyona geçen 16 yaşındaki gencin kaçamağı ...
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
Osmaniye’de eğitime 220 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Osmaniye’de eğitime 220 milyon liralık yatırım
Aşılama oranının yüzde 83’lere ulaştığı Osmaniye’de korona virüs denetimi Vali Erdinç Yılmaz korona virüse yakalananların yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Aşılama oranının yüzde 83’lere ulaştığı Osmaniye’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.