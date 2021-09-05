TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Serik Belediyespor: 3

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 1. hafta maçında Serik Belediyespor'a 31 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Emre Doğu xx, Burak Sami Şad xx

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar xx, Deniz Solmaz xx (Mert Çakar dk. 85 ?), Taşkın Kartal xx (Sefa Saz dk. 81 ?), Ramazan Övüç xxx, Enis Durak xx, Mustafa Sol xx, Birkan Öksüz xx, Ali Rıza Kılıç xx (Arda Gezer dk. 85 ?), Mehmet Burak Tarlabölen xx (Yakup Ramazan Zorlu dk. 58 xxx), Hamit Bayraktar xx, Anıl Çıracı xx (Özcan Atalay dk. 81 ?)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xxx, Atakan Cangöz xx (Sebahattin Usta dk. 67 xxx), Çınar Tarhan xx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 72 x), Furkan Yaman xxx (Fuat Bavuk dk. 82 ?), Sinan Kalaycı xx, Burak Göksel xx (Zafer Şensoy dk. 46 xx), Gökhan Payal xx, Ferdi Konak xx (İbrahim Hırçın dk. 72 xx), Yusuf Onur Arıkan xx, Burak Sürmeli xx, Okan Yıldız xx

Goller: Furkan Yaman (dk. 3 pen. ve dk. 54 ), Sebahattin Usta (dk. 83) (Serik Belediyespor), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 64) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Deniz Çınar, Ramazan Övüç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraşspor), Atakan Cangöz, Furkan Yaman, Çınar Tarhan, Okan Yıldız (Serik Belediyespor)

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