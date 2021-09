Otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kalp krizi geçirdi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Eser (71), hayatını kaybetti. Kaza sonrası kalp krizi geçiren sürücüsü O.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kamil Kara Bulvarı´ndaki Sumbas kavşağında meydana geldi. O.K. yönetimindeki 01 AHF 460 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Eser´e çarptı. Mehmet Eser, ağır yaralanırken, olayın şokuyla O.K. ise kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Eser ile O.K.'yi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi´ne götürdü. Eser, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser´in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-09-06 15:10:02



