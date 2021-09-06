Osmaniye’de feci kaza: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Osmaniye’de otoyolda hafif ticari aracın tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye gişeleri çıkışı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YK 819 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik idaresindeki 06 BJF 036 plakalı tıra yandan çarptı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kadın ise kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.’nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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