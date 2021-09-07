Otoyol kenarında çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otoban kenarında başlayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi ilçesi gişeleri mevkisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Otoyolun kenar kısmında bulunan fidanları ve çalılıkları saran alevleri fark eden sürücüler durumu İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler alevleri tarım arazilerine sıçramadan söndürdü.

Yanan alanlarda soğutma çalışması devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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