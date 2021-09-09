Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de bir apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri çalan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen S.A. (34) yakalandı. Şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan, 500 lira değerindeki sıhhi tesisat malzemelerinin çalındığını fark eden site sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulanan S.A olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.A., saklandığı metruk binada yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-09-09 13:26:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.