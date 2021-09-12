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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Kahta 02 Spor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Kahta 02 Spor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde oynadığı sezonun ilk maçında rakibi Kahta 02 Spor ile golsüz berabere kaldı.
Maç başlamadan önce geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat ile Yukatel Kayserispor eski başkanı Recep Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: 7 Ocak Stadı
Hakemler: Milail Cihangir xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Recep İlker Kor xx
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xx, Muhammet Mustafa Gundak xx, Mehmet Sefa Etöz xx (Mehmet Tolunay Gül dk. 79 xx), Ali Sinan Gayla xx (Muzaffer Gebeci dk. 90 ?), Bora Taşdemir xx, Ahmet Taner Çukadar xx (Yusuf Kızıltaş dk. 79 xx), Mehmet Fatih Ayık xx (Ali Mevran Ablak dk. 61 xx), Alper Yener xx (Burak Kara dk. 79 xx), Onur Kızıltaş xx, Gökhan Lale xx
Kahta 02 Spor: Engin Tuna xx, Gürkan Arslan xx, Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Osman Çağlar Uç xx, İsmail Palta xx, Hakan Doğru xx, İdris Güneş xx, Tunahan Birinci xx (Ömer Faruk Canbirdi dk. 69 xx), Emre Okur xx (Volkan Pala dk. 90 ?), Mehmet Berber xx, Barış Kılıç xx (Serdar Aşuk dk. 79 xx)
Sarı Kartlar: Barış Kılıç, Serdar Aşuk, Emrullah Sarıhasanoğlu, İsmail Palta (Kahta 02 Spor), Ali Mevran Ablak, Gökhan Lale, Bora Taşdemir (Osmaniyespor FK)

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